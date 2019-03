Schildpadden verpakt in tape in beslag genomen op luchthaven Filipijnen

De Filipijnse politie heeft op de luchthaven van Manila meer dan 1500 levende schildpadden in beslag genomen. De schildpadden waren 'verpakt' in tape, zodat de diertjes gemakkelijker in vier koffers verstopt konden worden.

De schildpadden vertegenwoordigen omgerekend een waarde van ongeveer 76.000 euro. De politie vermoedt dat de koffers werden achtergelaten, toen de smokkelaar erachter kwam wat voor strenge straffen er in het land staan voor de illegale handel van wilde dieren. Op het illegaal vervoeren van wilde dieren loop je in de Filipijnen kans op een celstraf van twee jaar en een flinke boete.