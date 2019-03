SIRE roept Nederlanders in campagne op: #doeslief!

Bumperkleven, het negeren van een caissière in de supermarkt, treiteren van OV-personeel, elkaar niet voor laten gaan in het verkeer, voordringen in de trein, geluidsoverlast, burenruzies, schelden en haatberichten op sociale media. Het neemt allemaal toe, blijkt uit onderzoek van SIRE (Stichting Ideële Reclame). De organisatie start vandaag de campagne #doeslief, om mensen bewust te maken van asociaal gedrag.

"Het gebeurt vaak niet eens expres", zegt directeur Lucy van der Helm. "76 procent van de mensen vindt zichzelf heel aardig voor anderen, zo blijkt uit onderzoek. Maar onderzoek laat ook zien dat 49 procent van de Nederlanders vindt dat de samenleving polariseert en verhardt. Kijk om je heen, het gebeurt elke dag."

Dat zegt ook Edwin Beijer, de projectleider van de campagne. "Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen het Nederlandse, tolerante imago dat we graag uitdragen en dat wat we dagelijks ervaren in de omgang met elkaar. De vrijheid van meningsuiting waar we zo trots op zijn, baart ons ook de grootste zorgen."