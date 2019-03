Limburgse Statenleden weer de grootste wegblijvers

De gouverneur van Limburg, Theo Bovens, is blij dat het verzuim in zijn provincie is afgenomen. Verder zegt hij: "Het Statenlidmaatschap vergt veel werk en in de meeste gevallen is het zo dat Statenleden naast het Statenlidmaatschap ook een 'gewone' baan vervullen. Ik constateer dat de absenties legitiem zijn. Er is geen sprake van structurele afwezigheid. Zou daar wel sprake van zijn, dan zou daarop gereageerd worden."

Landelijk waren vijf Statenleden tien keer of meer verhinderd, allen door langdurige ziekten. Een vrouwelijk Statenlid uit Overijssel was met dertien keer het vaakst absent. Zij en sommige anderen hebben zich daarom ook laten vervangen.

Gelet op de politieke partijen zijn de Statenleden van de Partij van de Dieren de trouwste bezoekers van de vergaderingen. Gemiddeld kwamen de Provinciale Staten de afgelopen periode veertig keer bij elkaar en Statenleden van de Partij van de Dieren ontbraken minder dan één keer.

Leden van regionale partijen of eenmansfracties verzuimen het meest: de acht personen waren in totaal 23 keer afwezig. Ook Statenleden van de gecombineerde SGP/CU ontbraken per persoon gemiddeld bijna drie keer de afgelopen periode. Van de landelijke partijen scoort de SP het slechtst.