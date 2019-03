Steeds meer buitenlandse tandartsen in Nederland

Het grote tekort aan tandartsen in Nederland wordt steeds vaker opgevangen door tandartsen uit onder meer Duitsland, België, Spanje en Portugal. Waren er in 2001 nog 366 buitenlandse tandartsen aan het werk, nu zijn dat er ruim 1460 van de 8670. Dat schrijft Trouw op basis van cijfers van de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Het tekort wordt onder meer veroorzaakt door een gebrek aan opleidingsplaatsen. Elk jaar gaan zo'n 300 tandartsen met

pensioen en studeren er 240 af.

Het merendeel van hen is vrouw en wil aan het werk in de grote stad, zegt Jan Willem Vaartjes van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) in de krant. Hij is blij dat de buitenlandse tandartsen in het ontstane gat springen. "Maar we moeten niet afhankelijk worden. Nederland moet zijn eigen beroepsbevolking op peil houden."

Het ministerie van Volksgezondheid vindt dat mondhygiënisten werkzaamheden van de tandarts moeten overnemen, zoals het vullen van kleine gaatjes, het maken van foto's of verdoven. Tandartsen zouden zo kosten besparen en meer tijd overhouden voor complexere zorg. Maar in de praktijk blijkt dat tandartsen die handelingen zelf blijven doen.

De provincie Zeeland heeft met 35 procent het grootste aantal buitenlandse tandartsen, gevolgd door Overijssel (23 procent), Zuid-Holland (21 procent) en Friesland (18 procent).

Lapmiddel

De KNMT is er niet blij mee dat het tekort wat opgevuld door buitenlandse krachten. "Een onzeker lapmiddel", vindt voorzitter Wolter Brands. Een groot deel van de buitenlandse tandartsen verdwijnt volgens hem binnen vijf jaar. "Terwijl patiënten een lange relatie willen met hun tandarts."

Een speciale commissie waarin zowel de KNMT als de ANT vertegenwoordigd zijn, heeft de minister geadviseerd om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 259 naar 311. Zou de minister daarin meegaan, dan komen die opleidingsplekken er pas in 2020 en studeren de eerste tandartsen af in 2027.

Volgens Vaartjes kan het percentage buitenlandse tandartsen in Nederland dan al zijn opgelopen van 17 procent naar een kwart.