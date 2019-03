Echtgenote opgepakt na moord op Nederlander in Dominicaanse Republiek

In de Dominicaanse Republiek zijn drie mensen aangehouden in verband met de dood van een 55-jarige Nederlander. Hij werd afgelopen week doodgeschoten bij zijn woning in Puerto Plata in het noorden van het land.

Volgens Dominicaanse media zijn twee mannen van in de twintig opgepakt en de 22-jarige vrouw van de Nederlander. Een van de twee mannen zou een verhouding hebben met de vrouw.

Zij zou hem hebben gevraagd haar man om te brengen voor zo'n 3500 euro. De man werd toen hij zijn auto parkeerde door meerdere kogels geraakt, onder meer in zijn hoofd.