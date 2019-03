Migranten betreden haven Calais, beklimmen schoorsteen veerboot

In de haven van Calais is het zo'n vijftig migranten gisteravond gelukt op een veerboot te komen die net was aangekomen uit het Engelse Dover.

Ze beklommen het schip tijdens vloed met een onderhoudsladder en waren daarna te zien op onder meer de schoorsteen van het vaartuig, tientallen meters boven het dek.

De Franse politie heeft zeker 44 mensen opgepakt. Agenten waren vanochtend nog bezig met het doorzoeken van de boot, die van rederij DFDS is.

Bekijk hieronder hoe de migranten zich ophouden op de schoorsteen van het schip: