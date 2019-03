En als het wel lukt om de buitenlandse belastingbetalingen in Nederland te verrekenen, dan zijn sporters of artiesten veel tijd en geld kwijt aan alle rompslomp. "Je hebt bijna een administratiekantoor nodig om dit te regelen", zegt Slot.

Voor de band De Staat is de administratieve druk zo groot, dat manager Arjo Klingers niet eens meer de moeite neemt om de buitenlandse belastingbetalingen hier te verrekenen. "Dus dat blijft daar dan gewoon liggen."

Ongelijk speelveld

Buitenlandse sporters en artiesten die in Nederland actief zijn, hoeven in ons land geen belasting te betalen. De organisaties van sporters en artiesten vinden dat oneerlijk. "Wij vinden dat er een gelijk speelveld moet zijn. Dat is dus nu niet het geval", aldus Slot.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest spreekt van een rare situatie. "Voor buitenlandse muzikanten die samen met ons orkest optreden, is het allemaal heel eenvoudig geregeld. Maar voor onze eigen orkestleden is het extra ingewikkeld", zegt Daniël Rosenquest. "Hierdoor hebben we nog een ton aan belasting openstaan, die we nog terug zouden moeten krijgen."

De organisaties willen dat het ministerie van Financiën de regels aanpast waardoor Nederlandse sporters en artiesten nog maar in één land belasting hoeven te betalen. Het ministerie zegt tegen Reporter Radio dat de problemen bekend zijn, maar dat het bij belastingverdragen afhankelijk is van andere landen.