Mollentellers moeten het vooral van hopen hebben

Er waren al een tuinvogeltelling, een vlindertelling en een ooievaartelling, maar dit weekend worden natuurliefhebbers gevraagd uit te kijken naar mollen. In samenwerking met het radioprogramma Vroege Vogels organiseert de Zoogdiervereniging de eerste Nationale Mollentelling.

"De mol is een zoogdier dat niet vaak in de spotlight staat", schrijft de vereniging. "De mol komt (bijna) overal in Nederland voor, maar waar precies? We roepen iedereen op om op zaterdag 2 en zondag 3 maart te zoeken naar mollen(sporen) en deze waarnemingen door te geven."

Op de eerste dag zijn er op 199 plekken in ons land mollen gemeld, werd kort voor middernacht bekendgemaakt.

Uitwerpselen, hopen en pootafdrukken

De kans dat deelnemers daadwerkelijk de diertjes tegenkomen is uitermate klein, doordat ze bijna hun hele leven onder de grond doorbrengen. Daarom wordt er ook genoegen genomen met sporen zoals molshopen, pootafdrukken of uitwerpselen.

Hoewel ook die laatste twee zeldzaam zijn, geeft de vereniging toch omschrijvingen voor de liefhebbers. De uitwerpselen zijn donkerbruin of zwart, 3 tot 20 millimeter lang, met voedselresten als regenwormen of insectenlarven. Ze kunnen worden aangetroffen op een molshoop, of in een open gang.

De pootafdrukken zijn 15 millimeter breed en 11 millimeter lang, met vijf puntjes van de tenen en nagels.

Vroege Vogels meldt dat het aantal molshopen dat wordt aangetroffen niet uitmaakt, "meestal zijn die van een enkele mol". Volgens het programma kunnen de diertjes vooral worden aangetroffen in een bodem die niet te zanderig is, te vochtig of vol stenen. Molshopen vallen het meeste op in grasland, maar kunnen in bosgrond ook verscholen liggen onder bladeren.

Zwemmen

Mollen leven alleen in hun gangenstelsels, die 60 meter lang kunnen worden. De dieren gebruiken hun poten als roeispanen in de grond en kunnen door hun rechte haarinplant voor- en achteruit door de tunnels bewegen. Tussen februari en april gaan mannetjes op zoek naar een vrouwtje.

De diertjes zijn zowel 's nachts als overdag actief en kunnen naast uitstekend graven ook goed klimmen en zelfs zwemmen.