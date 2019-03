Nederlanders na week vol verwoesting op Kreta: 'En het is nog niet voorbij'

Chersonissos

"Wij zitten precies in het gebied dat godzijdank goed vanaf is gekomen", vertelt Miriam Verbakel aan de telefoon. Zij en haar man wonen in de buurt van Chersonissos en runnen daar een Nederlandse supermarkt. Het gebied aan de andere kant van het eiland is er het ergst aan toe, vertelt ze. "Het is daar een complete ramp."

Verbakel vermoedt dat vooral de lokale bevolking eronder zal lijden. "De natuur zal prachtig zijn, want we hebben nog niet zo veel water gehad. Ik denk dat het toerisme er dus niet zo onder lijdt. Maar de lokale bevolking..."

Het dagelijks leven staat voor hen op z'n kop, vertelt ze. Wegen zijn onbegaanbaar. Een vriendin aan de andere kant van het eiland is compleet afgesloten van de wereld. Ze brengt haar kinderen elke ochtend in een half uur naar school. "Nu moeten ze meer dan een uur rondrijden omdat er vanuit de bergen enorme aardverschuivingen zijn ontstaan. De bergen liggen nog vol met sneeuw. Dat moet nog naar beneden komen. De ellende is nog niet voorbij."