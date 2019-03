Stroomtekorten bij glastuinbouwers: vijf jaar wachten op een oplossing

Dat de vraag naar stroom zou toenemen had Alliander volgens glastuinbouwer Van Wijk kunnen zien aankomen. De provincie Gelderland heeft in het verleden de Bommelerwaard niet voor niets aangewezen als ontwikkelingsgebied voor de glastuinbouw.

Dit wordt bevestigd door John Rocks, projectleider tuinbouw van de provincie Gelderland. Hij stelt dat Alliander aan de bel had moeten trekken "toen bleek dat de plannen om de sector te verduurzamen niet haalbaar zijn met het huidige elektriciteitsnetwerk".

Kabels het dunst

Alliander is het niet eens met die kritiek. "Het is echt niet zo dat we hebben zitten slapen, maar het elektriciteitsnetwerk is zo'n honderd jaar geleden aangelegd", zegt woordvoerder Jelle Wils. "In de Bommelerwaard was oorspronkelijk niet veel vraag naar elektriciteit. Daar is het net ook op ingericht. De kabels zijn daar letterlijk het dunst."

Het kost Alliander zo'n drie tot vijf jaar om het elektriciteitsnet aan de passen. "We moeten extra kabels aanleggen, verdeelstations bouwen, en daarvoor moeten we procedures volgen om bijvoorbeeld bestemmingsplannen te wijzigen", vertelt Wils. "We proberen ontwikkelingen te voorspellen. Maar toekomstplannen moeten eerst concreet zijn, voordat wij een miljoeneninvestering doen om de infrastructuur aan te passen."