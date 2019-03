Russische Nobelprijswinnaar en laserpionier Alfjorov (88) overleden

De Russische Nobelprijswinnaar Zjores Alfjorov, pionier op het gebied van lasertechnologie, is overleden. Russische staatsmedia melden dat hij leed aan een ernstige ziekte. Alfjorov was 88 jaar.

De natuurkundige werd beroemd vanwege zijn baanbrekende onderzoek naar halfgeleiderlasers. Daarmee legde hij in Sint-Petersburg de basis voor de diodelaser, die later gebruikt werd in onder meer cd-spelers, streepjescodescanners en informatie-uitwisseling via glasvezelkabels. De ontdekkingen van Alfjorov worden gezien als onmisbaar voor de moderne informatietechnologie.

In 2000 kreeg Alfjorov de Nobelprijs voor Natuurkunde voor zijn werk, samen met de Duitse natuurkundige Herbert Kroemer. Die deed onafhankelijk van Alfjorov vergelijkbaar onderzoek naar lasertechnieken. De andere helft van de prijs ging naar de Amerikaan Jack Kilby van Texas Instruments. Die vond de zakrekenmachine en een voorloper van de microchip uit.

Computers en telefonie

"Zonder Kilby zou men nooit de huidige computers hebben kunnen bouwen en zonder Alfjorov was het niet mogelijk geweest alle informatie van satellieten naar de aarde te verplaatsen, of zoveel telefoonlijnen tussen steden te hebben", zei de Zweedse Academie bij de uitreiking van de Nobelprijs in 2000.

De in Wit-Rusland geboren Alfjorov zat jaren voor de communistische partij in de Doema, het Russische parlement. In 2007 schreef hij samen met andere wetenschappers een open brief aan president Poetin om te waarschuwen voor de groeiende invloed van de Russisch-orthodoxe Kerk in Rusland.

President Poetin heeft Alfjorovs nabestaanden gecondoleerd.