Afghaanse militairen gedood en gewond bij zelfmoordaanslag Taliban

Bij een zelfmoordaanslag en vuurgevecht op een legerbasis in het zuiden van Afghanistan zijn minstens 23 militairen omgekomen. Zestien militairen raakten gewond, meldt een woordvoerder van de gouverneur van de provincie Helmand.

Vier terroristen bliezen zichzelf op en zestien schutters die bij de aanval waren betrokken werden gedood, zei de woordvoerder. De aanslag begon gisteren en ging door tot vandaag.

De Taliban zijn verantwoordelijk voor de aanslag, meldde de terreurgroep die momenteel onderhandelt met de Verenigde Staten. In de legerbasis Kamp Shorab zaten ook Amerikaanse militaire adviseurs, maar in een aparte ruimte waar de Taliban niet bij konden. Kamp Shorab was vroeger een Britse militaire basis die Kamp Bastion heette.

Vermist

Ook in het noorden van het land sloeg de Taliban gisteren toe. In de provincie Sar-e Pol kwamen negen Afghaanse veiligheidstroepen om en raakten er nog eens twaalf gewond. Ook worden er nog vier vermist. Van hen wordt verwacht dat ze door de Taliban zijn ontvoerd, zei een woordvoerder.