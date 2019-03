Crew Dragon van SpaceX onderweg naar ISS voor historische missie

Vandaag is de enige passagier een levensgrote dummy die 'Ripley' heet, naar de hoofdpersoon in de Alien-films. Die pop vol sensoren moet de test doorstaan voordat er mensen in de Crew Dragon zullen stappen.

"Dit moment is van cruciaal belang", zei Jim Bridenstine van NASA voorafgaand aan de lancering. "We staan op het punt om voor het eerst sinds het afscheid van de spaceshuttles in 2011 opnieuw in staat om Amerikaanse astronauten met Amerikaanse raketten van Amerikaanse bodem te lanceren."

Na de succesvolle lancering van de Crew Dragon op het platform op Cape Canaveral in Florida reist de capsule 27 uur naar het ISS. Daar blijft hij vijf dagen, om op 8 maart voor de kust van Florida in zee te vallen. Na deze lancering volgen er de komende maanden nog een aantal veiligheidstests. Als die allemaal slagen, kruipen er in juni twee astronauten in de Crew Dragon voor de eerste bemande vlucht naar het ISS.