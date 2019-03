Veel Limburgse gemeentes hoog in Misdaadmeter

Er staan opvallend veel Limburgse gemeenten hoog in de Misdaadmeter van het AD. Sittard-Geleen en Roermond komen binnen in de top-10, waar Heerlen en Maastricht vorig jaar al in stonden.

Het totaalaantal aangiften van misdrijven daalde weliswaar in deze gemeenten, maar in Roermond werd fors meer ingebroken en in drie van de vier waren er meer overvallen. Beide vergrijpen wegen zwaar in de analyse van het AD. Ook werden er in de hele provincie Limburg meer woninginbraken gemeld, tegen de landelijke trend in.

Het AD publiceert jaarlijks de ranglijst, waarin gekeken wordt naar de tien delicten die veel impact hebben op het veiligheidsgevoel, zoals inbraak, autodiefstal en overvallen. Amsterdam staat wederom op nummer 1.

Dinkelland

Volgens een politiewoordvoerder verschilt Limburg van andere grensregio's door het stedelijke karakter en de nabijheid van buurlanden waar criminelen naartoe kunnen vluchten. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de populariteit van autodiefstallen in de provincie.

Dinkelland staat het laagst op de ranglijst. In de Twentse gemeente was er vorig jaar één keer sprake van een straatroof, werd twee keer een auto gestolen en gebeurden geen overvallen.

Diemen maakte een opvallende opmars in de lijst: van plek 26 naar plek 8. Dat wordt volgens de krant voornamelijk veroorzaakt door een bende Chileense inbrekers die vorig jaar actief was in de regio. Na hun arrestatie nam het aantal inbraken af.