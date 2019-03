De Braziliaanse oud-president Lula mag tijdelijk de gevangenis verlaten om de begrafenis van zijn kleinzoon bij te wonen. De 7-jarige jongen overleed aan een hersenvliesontsteking.

De nog altijd populaire Lula kreeg veel steunbetuigingen van landgenoten, ook van politieke tegenstanders. Condoleances van president Bolsonaro bleven uit.

De zoon van Bolsonaro was uitgesproken negatief over het besluit Lula de begrafenis te laten bijwonen. "Als familieleden van andere gevangenen overlijden, krijgen die dan ook een politie-escorte voor de uitvaart? Het is te absurd om erover na te denken."

Begrafenis broer

De 73-jarige Lula werd vorig jaar tot twaalf jaar cel veroordeeld wegens corruptie. Afgelopen januari vroeg hij nog tevergeefs toestemming de begrafenis van zijn broer te mogen bijwonen, die op 79-jarige leeftijd was overleden.

Twee rechters oordeelden dat er te veel veiligheidsbezwaren waren voor zo'n verlof, al oordeelde het Hooggerechtshof later dat Lula wel had mogen gaan. Toen had de uitvaart echter al had plaatsgevonden.