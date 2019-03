Geen zwarte schmink meer voor Brusselse 'noirauds'

Een Brusselse traditie om zwartgeschminkt geld op te halen voor goede doelen gaat op de schop. Voortaan gaan de 'Noirauds' in de kleuren van de Belgische vlag de straat op.

Sinds 1876 verzamelen prominenten van de stad elk jaar in blackface geld in. Ze moeten 'Afrikaanse edelmanne' voorstellen, omdat de verovering van Afrika in die tijd tot de verbeelding sprak.

Recentelijk kwam de traditie onder vuur te liggen, net zoals Zwarte Piet in Nederland. In 2015 ontstond er zelfs internationaal ophef toen minister Didier Reynders meedeed aan het gebruik.

Veel critici legden een verband met het koloniale verleden van Belgiƫ en wezen op de gruwelijkheden in Congo. De minister zag het probleem niet: "Een sympathiek initiatief dat een woordje uitleg verdient omdat het anders misschien een beetje verkeerd begrepen wordt!"

Evolutie

De organisatie van de Noirauds ziet het tegenwoordig anders. "De missie komt in het gedrang door de ophef over ons uiterlijk. Daarom willen we evolueren", zegt een woordvoerder. "Een nieuwe look past in de tijdgeest."

De volgende inzamelingsactie van de 'Noirauds' wordt van 14 tot 17 maart gehouden. Dan zijn ook de nieuwe kleuren voor het eerst te zien.