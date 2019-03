In deze fabriek lopen ze voorop om vergrijzing in Duitsland tegen te gaan

Vandaar dat Berlijn eind vorig jaar met een baanbrekende nieuwe wet kwam, die de regels voor immigratie versoepelt. Zo is er geen voorrang meer voor arbeidsmigranten van binnen Europa op werkzoekenden van buiten de Europese Unie. En nieuwe arbeidsmigranten hebben het recht om zes maanden in Duitsland te blijven om een baan te zoeken, op voorwaarde dat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Zelfs afgewezen asielzoekers maken kans op een verblijfsvergunning, mits ze ten minste een jaar lang 32 uur per week hebben gewerkt en de Duitse taal beheersen.

"Het is de hoogste tijd dat dit soort maatregelen worden genomen", is de overtuiging van demograaf Alexander Kubis. "De situatie in Duitsland is nu al dramatisch. We hebben te maken met een sterke vergrijzing, die bovendien ongekend snel toeneemt. We hebben net een onderzoek afgerond en dat zegt dat we tot 2060 per jaar 260.000 migranten nodig hebben om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen."