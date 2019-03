Hoe schadelijk is een groeistop voor De Efteling?

De Raad van State heeft voorlopig een streep getrokken door de uitbreidingsplannen van De Efteling en dat is slecht nieuws voor het pretpark. Groei is volgens het park nodig om te kunnen blijven concurreren in de Europese top van drukst bezochte attractieparken.

Pretparkdeskundige Goof Lukken onderschrijft dat. "De best bezochte attractieparken in Europa zijn Disneyland Parijs en Europa-Park in Duitsland. Deze parken hebben al een masterplan klaarliggen waarin toekomstige uitbreidingen zijn uitgewerkt. Zo gaat Disneyland Parijs tot 2025 enorm uitbreiden en Europa-Park bouwt aan een kinderwaterpark dat eind dit jaar klaar moet zijn." Ook de Efteling moet aan het werk als het park in de top 5 van meest bezochte pretparken in Europa wil blijven.

'Dwaaltijd'

De Efteling heeft nu zo'n 5 miljoen bezoekers per jaar en wil dat uitbreiden naar 7 miljoen. En dat kan volgens Lukken niet binnen de bestaande ruimte worden gerealiseerd, daarvoor is het park zoals het nu is opgezet te klein. "Als er meer bezoekers komen, zijn er meer attracties nodig, zodat de bezoekers beter verspreid kunnen worden over het park en de wachtrijen bij de attracties niet toenemen."

"Het is wel mogelijk binnen het huidige park nieuwe attracties te bouwen, maar dat betekent dat de Efteling een hoop natuur moet opgeven", zegt Lukken. "Dat is nu de fundamentele keuze waar ze voor staan, want door de natuurlijke sfeer in het park onderscheidt De Efteling zich juist van andere pretparken. In Disneyland is bijvoorbeeld nauwelijks groen te bekennen."