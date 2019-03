'Fabriekje achter Paleis Soestdijk', dit weekend voor het laatst te zien

De directeur wil de komende jaren vaker monumenten op het landgoed openstellen voor publiek. Naast het paleis zijn er namelijk nog 25 andere monumenten te vinden. "Het is heel bijzonder om onze nationale geschiedenis aan de hand van die gebouwen te kunnen vertellen."

De AA-zolder bijvoorbeeld was oorspronkelijk de feestzaal voor het personeel. Het was een cadeautje van koningin Juliana voor alle medewerkers van het paleis. "De ruimte is nog exact hetzelfde als in 1976. Het is een soort tijdmachine."

Volledige renovatie

In 2020 zal het openstellen van de gebouwen stoppen; dan wordt het paleis volledig gerenoveerd. Het imposante gebouw was al jaren nodig aan renovatie toe. Te kostbaar, vond de Nederlandse staat, die sinds 1971 eigenaar was van het paleis. Dus is het verkocht aan de huidige eigenaar.

Wat de toekomst brengt? "Het thema van het paleis wordt innovatie", vertelt De Gelder. Nederlandse bedrijven kunnen hier straks werken aan oplossingen voor "mondiale vraagstukken" op het gebied van bijvoorbeeld voeding, water en energie.

Voor de Parade is in het 'nieuwe' Paleis Soestdijk al een rol weggelegd. Het wordt het entreegebied, inclusief informatiecentrum, hotel en restaurant. "Hopelijk wordt het hier dan weer zo levendig als vroeger."