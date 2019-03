Servische lesbienne: ik ging terug in de kast voor een kind

"Mijn buren weten alleen dat ik een echtgenoot en een kind heb", vertelt ze in haar flat in Belgrado. "Voor hen ben ik zogenaamd normaal."

Natasa en haar 'echtgenoot' doen alsof ze een heterostel zijn omdat ze hun kind een leven van pesterijen en veroordeling willen besparen. En om allebei de wettelijke ouders te kunnen zijn.

Baby Igor

De benoeming van Ana Brnabic tot premier van Servië twee jaar geleden werd wereldnieuws omdat ze de eerste openlijk lesbische premier is in een land dat bekendstaat als homofoob. Na geruchten over een zwangerschap werd vorige week bekend dat haar partner, Milica Djurdjic, in een ziekenhuis in Belgrado is bevallen van een zoon, Igor.

Igor heeft twee moeders. Of toch niet? Het blijde babynieuws was van korte duur. De realiteit wijst uit dat Brnabic geen wettelijke ouder van Igor kan zijn. Volgens de Servische wet is ze niet meer dan een huisgenoot van hem, of een vriendin van zijn moeder. Ze heeft geen ouderlijke rechten omdat een partnerschap of huwelijk tussen twee mensen met hetzelfde geslacht niet is toegestaan in Servië. Haar partner zal op papier dus een alleenstaande moeder zijn.

Op de geboorte van Igor heeft premier Brnabic zelf niet gereageerd. Wel bevestigde haar woordvoerder het nieuws, zonder op verdere vragen in te gaan. Brnabic zegde in de dagen na de geboorte haar afspraken af, waaronder een eerder aangekondigd bezoek aan Brussel. Haar relatie met de biologische moeder van het kind was al langer publiek bekend. De twee verschenen regelmatig gezamenlijk in het openbaar.

Ziekte

In de lhbt-gemeenschap is verbazing, maar ook verontwaardiging. Brnabic kreeg al eerder kritiek omdat ze haar positie als premier niet gebruikt om de homorechten in het land te verbeteren. Hoewel ze twee keer meeliep in de Gay Pride in Belgrado, vinden lhbt-activisten dat ze de problemen met homofobie in het land bagatelliseert.

Volgens een recente peiling onder Servische jongeren blijkt dat 54 procent van de middelbare scholieren homoseksualiteit als ziekte ziet. Lhbt-organisaties zeggen dat veel homostellen niet eens aan kinderen denken omdat ze bang zijn voor de reacties uit de samenleving. Het is onbekend hoeveel homostellen in Servië kinderen hebben.