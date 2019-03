Deze websites schenden ongevraagd je privacy

Verantwoording

Voor dit artikel onderzocht de NOS circa 10.000 internetadressen. Daarvan bleken 3237 websites cookies te plaatsen. In 1341 gevallen ging het om tracking cookies.

Met 'tracking cookie' bedoelen we cookies die worden geplaatst vanaf domeinnamen waarvan bekend is dat de domeinen worden gebruikt voor het volgen van het surfgedrag van sitebezoekers. Daaronder vallen ook cookies die pas na het eerste bezoek worden gebruikt voor tracking.

We lieten onze onderzoekscomputer elke website geautomatiseerd tien keer bezoeken. We bewaarden bij elk bezoek de geplaatste cookies, zodat we precies konden reconstrueren welke cookies bij welk bezoek werden geplaatst. Met steekproeven hebben we die werkwijze gecontroleerd.

Vervolgens scheidden we met de hand tracking cookies van cookies die wel mogen worden geplaatst, zoals functionele cookies en analytische cookies. De onderzoeksmethode hebben we vooraf bij twee onafhankelijke experts getoetst.

Het beleid van de NOS is om op de NOS-site niet ongevraagd tracking cookies te plaatsen. Toch is niet compleet uit te sluiten dat er op een enkele webpagina bijvoorbeeld een Youtube-video geƫmbed is; met enkele tracking cookies als gevolg.

Het kinderkanaal Zapp van de NPO serveert wel standaard een tracking cookie van Google. Volgens een woordvoerder van de NPO gaat het om een tijdelijke systeemfout, die erin is geslopen bij een update. De NPO hoopt dat het probleem binnen een week is opgelost. De publieke omroepen zijn eerder op de vingers getikt omdat ze gebruikers uitsloten die geen tracking cookies accepteerden.