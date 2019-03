'Mensen van boven de rivieren mogen pas carnaval vieren na inburgering'

Laat 'bovensloters' maar wegblijven tijdens carnaval, vindt de Brabantse SP-Statenfractie. Vandaar het ludieke voorstel van twee politici: pas als mensen van boven de rivieren geslaagd zijn voor een inburgeringscursus over carnaval mogen ze Brabant in.

"Al sinds jaar en dag worden wij Brabanders door de 'bovensloters' afgeschilderd als niet serieus te nemen provincialen. Maar evengoed dringen zij met carnaval massaal onze provincie binnen om op te gaan in onze volkscultuur", schrijft de fractie in een brief aan het provinciale bestuur.

Feest van de omkering

"Helaas gebeurt dat zonder veel verstand van of respect voor dat wat carnaval werkelijk is: het feest van de omkering."

Het is een bericht met een knipoog, zegt Joep van Meel van de SP-fractie tegen Omroep Brabant. "We roepen op tot verbinding, verbroedering en saamhorigheid. Dat is tenslotte waar carnaval volgens ons om draait. Ga niet lopen zeiken als je een druppel bier over je schoenen krijgt. Je bent als 'bovensloter' van harte welkom, maar doe wel gewoon normaal."

