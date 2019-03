Brand legt zwembad in Monster in de as

In het Zuid-Hollandse dorp Monster woedt een grote brand in een zwembad. Het pand van zwembad De Boetzelaer is volledig verwoest.

De brand brak even na 22.30 uur uit en op dat moment waren geen badgasten in het zwembad aanwezig en er zijn geen gewonden gevallen. Inmiddels is de brand onder controle, maar het nablussen duurt nog enkele uren.

Directeur Peter Wielaart, die dit jaar na 45 jaar bij het zwembad met pensioen zou gaan, zegt tegen persbureau Regio 15 dat de brand waarschijnlijk is ontstaan in een frisdrankautomaat. Hij noemt de brand verschrikkelijk. "Mijn levenswerk is in rook opgegaan."