Langs de Waal komt een gigantisch Romeins masker te staan

Het zal een opvallend gezicht worden aan de rivier de Waal: een gigantisch Romeins masker van 6 bij 5,5 meter groot. Het is een replica van een masker uit museum het Valkhof in Nijmegen.

Kunstenaar Andreas Hetfeld won twee jaar geleden een wedstrijd met zijn idee voor het masker. Niet alleen wordt het beeld heel groot, ook kun je via een trap de binnenkant van het masker beklimmen. Op die manier kunnen bezoekers door de ogen van het masker kijken naar Nijmegen.

Hetfeld werkt sinds kort aan zijn immense kunstwerk in een scheepswerf. Het werk moet in mei af zijn en wordt dan geplaatst op het nieuwe stadseiland Veur-Lent. Een flinke klus, want het kunstwerk zal dan zo'n 2000 kilo wegen.

Eerste eeuw na Christus

Meer dan honderd jaar geleden werd het masker bij baggerwerkzaamheden uit de Waal gevist. Het is het gezicht van een Romeinse soldaat en stamt uit de eerste eeuw na Christus. "Die maskers moesten de vijand angst inboezemen, zodat ze eigenlijk niet durfden te beginnen met vechten", zegt Hetfeld tegen Omroep Gelderland.