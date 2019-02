Nieuw brexit-amendement geeft EU-burger hoop: 'Rechten eindelijk gegarandeerd'

De Britse regering heeft woensdagavond een amendement aangenomen waarmee de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië worden beschermd na de brexit. Zelfs in het geval van een no-deal-brexit heeft het parlement beloofd dat die status hetzelfde blijft. De Nederlandse Nicole Wevers (47), die al jaren in Londen woont, is erg opgelucht.

Als lid van de beweging 'The 3 Million' komt Wevers op voor de rechten van de ruim drie miljoen EU-burgers in Groot-Brittannië. De lobbygroep werd vlak na het brexit-referendum in 2016 opgericht en is uitgegroeid tot de grootste belangenorganisatie voor EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. "Tot voor kort zat er maar weinig vooruitgang in. We zaten te wachten op wie dit als eerste zou bespreken: Groot-Brittannië of de EU. Dankzij dit amendement worden onze rechten eindelijk gegarandeerd."

Premier May had al in een eerder stadium mondeling toegezegd dat ze ook in het no-deal-scenario de rechten van EU-burgers zou garanderen, maar door dit amendement is dat nu ook in het parlement officieel bekrachtigd.