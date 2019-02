Verwoestende brand kan carnavalsoptocht in Zaltbommel niet stoppen

Direct na de brand kwam de hulp al op gang. Zo boden enkele clubs uit de omgeving en een Belgische vereniging praalwagens aan. "Dat zijn wagens van andere jaren en die worden vaak verkocht, maar wij mogen ze nu gratis gebruiken", zegt de voorzitter van de Wallepikkers.

Niet alleen carnavalsverenigingen schoten te hulp, ook een voormalig evenementenbureau uit Den Haag droeg een steentje bij. De eigenaresse van het bedrijf wilde van haar spullen af. "Wij zijn ontzettend blij want we zaten er een beetje mee dat we die spullen moesten vernietigen. Dus het was zeker een win-winsituatie", zegt ze. Van het bedrijf kreeg de vereniging onder meer een gouden koets, een grote rups en trommels.