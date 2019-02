Nadia Moussaid nummer 1 in de Kleurrijke Top 100

Een kanttekening van de prijswinnaar: "We zijn er nog lang niet qua diversiteit, als het gaat om kleur en vrouwen in de media. Er is nog veel te doen. Het gezicht van een show zijn is niet alles. Er moet nog veel meer veranderen."

Prominente uitzendplekken

Woordvoerder Thijs van Soest van de NPO erkent dat, maar zegt dat er al flinke stappen zijn gezet. "Diversiteit is een belangrijke toets in de beoordeling van programmavoorstellen en voortdurend onderwerp van gesprek in de contacten met de omroepen. In onze jeugd- en jongerenprogrammering komt diversiteit al sterk tot uitdrukking. In de avondprogrammering hebben we met Eva Jinek, Mariëlle Tweebeeke, Annechien Steenhuizen, Saïda Maggé, Nadia Moussaid, Sinan Can, Simone Weimans en Margriet van der Linden een aantal sterke tv-presentatoren op prominente uitzendplekken".

Ook bij de radio zijn veranderingen aan te wijzen, zegt Van Soest. "In 2015 waren er maar twee vrouwelijke dj's op NPO Radio 2. Nu zijn dat er zeven en die groei zie je ook terug bij de andere publieke radiozenders. Maar we zijn er inderdaad nog niet."