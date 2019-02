Forum wil Europees in zelfde partij als ChristenUnie

"De ChristenUnie en de ECR-fractie kijken met een kritische blik naar Europa, maar hebben als hoofddoel de EU van binnenuit te hervormen. Forum, dat Nederland zo snel mogelijk uit de EU wil halen, past daar dus niet tussen", aldus de ChristenUnie. De partij is het verder oneens met het migratiestandpunt van FvD, dat te hard zou zijn, en de pro-Poetin-houding van voorman Thierry Baudet.

ECR

De ECR-fractie bestaat uit verschillende partijen. De Britse Conservatieven vormen een groot blok, maar verder is ook de Belgische N-VA lid en partijen die aangesloten zijn bij de Europese Christelijke Alliantie, waaronder dus de ChristenUnie en de SGP.

In Europa vormen nationale politieke partijen een fractie om op die manier meer invloed te krijgen. Op dit moment is de christendemocratische groep de grootste fractie. De conservatieven zijn momenteel de derde partij en net iets groter dan de liberalen.

Fusie

Vandaag is fractievoorzitter Baudet van Forum voor Democratie in Parijs aanwezig bij een bijeenkomst van de Fransman Nicolas Dupont, die probeert om de kritische Europese partijen te verenigen in een nieuwe beweging om zo de grootste beweging in het nieuwe Europese Parlement te worden.

Dupont is de man die ooit de campagne in Frankrijk tegen het Verdrag van Lissabon leidde. Hij wil proberen om de fractie van de Europese Conservatieven te laten samengaan met de andere Europa-kritische fractie, waar de PVV bij is aangesloten: Europa van de Naties en de Vrijheid.