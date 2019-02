In Friesland hebben vanochtend in dichte mist meerdere botsingen plaatsgevonden, waaronder enkele kettingbotsingen. Daarbij zijn minstens twee mensen zwaargewond geraakt. De A32 is tussen Heerenveen en Wirdum afgesloten; opritten zijn geblokkeerd.

Bij Wirdum botsten meerdere auto's op elkaar. In de file die daardoor ontstond, waren later opnieuw aanrijdingen. Ook op de A7 zijn ongelukken gebeurd, schrijft Omrop Fryslân.