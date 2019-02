Curator MC Zuiderzee zet artsen het ziekenhuis uit

Twee artsen die nog tot vrijdag zouden werken in het MC Zuiderzee in Lelystad mogen het ziekenhuis niet meer in. De curator verdenkt de specialisten van het ronselen van patiënten voor hun eigen praktijk. De artsen zelf ontkennen.

Aanleiding voor de verdenking is de nieuwe praktijk van een van de specialisten. Hij verhuist niet mee naar het St Jansdal, dat per 1 maart de zorg van het MC Zuiderzee overneemt. De curator verdenkt de artsen ook van het meenemen van ziekenhuisdossiers.

Uit de behandelkamer gehaald

Volgens een van de artsen werd hij tijdens het spreekuur het ziekenhuis uitgezet. "Tot mijn verbijstering kwamen er zes mannen, onder wie twee curatoren en twee beveiligers met brede schouders, mij vertellen dat ik na 27 jaar mijn biezen moest pakken en mijn werkzaamheden moest neerleggen", zegt de kaakchirurg tegen Omroep Flevoland.

De kaakchirurg ontkent dat hij cliënten probeerde te ronselen voor zijn nieuwe praktijk. Volgens hem kiezen patiënten zelf door wie ze behandeld worden. "Zeer veel patiënten ken ik al 20, 25 jaar. Daar bouw je een relatie mee op. En als zo'n patiënt zich vertrouwd bij je voelt dan wil hij of zij je heel graag volgen."

De kaakchirurg overweegt juridische stappen. De curator wil vooralsnog niet reageren op de kwestie. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat patiënten te allen tijde bij de behandelend arts onder behandeling kunnen blijven.