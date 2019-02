Man (48) in Overijssel aangehouden voor voorbereiden terroristisch misdrijf

De politie heeft in De Lutte in Overijssel een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Hij was in het bezit van een vuurwapen met munitie.

Volgens het Openbaar Ministerie had hij nog geen concrete plannen of een concreet doel voor een aanslag. Wel was hij zich aan het oriƫnteren.

Volgens de AIVD is de man een aanhanger van IS. Bij huiszoekingen in De Lutte en op het vaste woonadres van de man in Groningen werd beslag gelegd op mobiele telefoons, een laptop en een paar gegevensdragers. Ook zijn er documenten gevonden waarin de jihad wordt verheerlijkt.

De man werd anderhalve week geleden opgepakt en zwijgt sindsdien tegen de politie. Zijn voorlopige hechtenis is deze week verlengd met negentig dagen.