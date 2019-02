'Wegpiraat' hoort 3,5 jaar eisen voor fatale aanrijding Utrecht

Alles wijst er volgens de officier van justitie op dat de verdachte roekeloos was. Hij zou tussen de 80 en 100 kilometer per uur hebben gereden, waar de maximumsnelheid 50 is. Ook zou hij een rood verkeerslicht hebben genegeerd. Bovendien was de Utrechter onder invloed van alcohol en drugs.

N. wees met de beschuldigende vinger naar de bestuurder van de bus waarmee hij botste. "Hij is toch een professioneel buschauffeur?!" Ook bestreed hij dat hij te hard reed. "Als hij was gestopt, had ik hier niet hoeven zitten. Hij had beter uit zijn doppen moeten kijken."

'Flink doorgezakt'

De alcohol in zijn bloed zou komen doordat hij de avond ervoor flink had doorgezakt. De verdachte is eerder veroordeeld voor (te hard) rijden onder invloed. Ook had hij in het verleden problemen met drugs.

N. zei dat Dylan en Leroy zelf verantwoordelijk waren voor hun dood. Een van de jongens had al nekletsel door een eerder ongeluk. Daardoor zou de klap hem fataal zijn geworden. De ander zou tegen het advies van N. in zijn gordel niet hebben omgedaan.

'Kijk me aan!'

Zowel het OM als de massaal aanwezige nabestaanden reageerden vol afschuw, schrijft RTV Utrecht. "Ik wil dat je mij aankijkt", zei de moeder van Dylan terwijl ze huilend haar slachtofferverklaring voorlas.

De vader van Leroy vertelde dat hij "helemaal krankjorum" wordt van het laconieke gedrag van N. Het OM noemde zijn ontkennende houding onbegrijpelijk en minachtend. "De verdachte zwelgt in zelfmedelijden."

N. verweet de ouders van de slachtoffers dat ze hem niet hebben bezocht toen hij in het ziekenhuis lag.