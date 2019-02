D66-senator Prast stapt op om dierenwelzijnstandpunt partij

D66-senator Henriëtte Prast geeft haar zetel in de Eerste Kamer per direct op. Ze zegt ook haar lidmaatschap van de partij op. Ze is het oneens met de koers ten opzichte van dierenwelzijn.

D66 bevestigt het besluit van het 63-jarige Eerste Kamerlid. Prast zou binnenkort sowieso vertrekken. In mei zijn de Eerste Kamerverkiezingen en zij is geen kandidaat.

Aanleiding voor de beslissing was een stemming over een motie om het verbod op de plezierjacht uit te breiden met de jacht op hazen, konijnen, wilde eenden, fazanten en houtduiven. Prast was de enige D66'er die voor stemde.

Timing

Bij haar aantreden als Eerste Kamerlid in 2015 maakte de hoogleraar financiële planning in Tilburg al duidelijk dat ze bij stemmingen over dierenwelzijn haar eigen afweging wilde maken. Ze had gehoopt haar fractie van binnenuit tot andere inzichten te brengen.

Bronnen bij de partij vinden de timing van haar besluit vreemd, omdat de stemming in december was. Nu staan de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur. Die bepalen indirect ook de samenstelling van de Eerste Kamer.

Fractieleider Engels zegt het besluit van Prast te respecteren. Hij bedankt haar voor haar inzet. De fractie gaat op zoek naar een opvolger.