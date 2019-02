Japanse gevangenissen beginnen op bejaardentehuizen te lijken

Japanse ouderen kiezen steeds vaker bewust voor de cel. Ze begaan lichte misdaden, zoals winkeldiefstal, in de hoop gevangen te worden gezet. De gepensioneerden zien gevangenschap als de enige manier om te ontsnappen aan eenzaamheid en armoede.

Momenteel is zo'n 20 procent van de Japanse gedetineerden 65 jaar of ouder. Dat is drie keer zoveel als twintig jaar geleden.

Alhoewel Japanners zich over het algemeen strikt aan de wet houden, geldt dat in toenemende mate niet meer voor alle ouderen. Ze kunnen amper rondkomen van het basispensioen dat zo'n 800 euro per maand bedraagt en verkiezen de schone cellen en het regelmatige leven binnen de gevangenismuren.

Deze Japanse gevangenis begint steeds meer op een bejaardentehuis te lijken: