'Kleinste pasgeboren baby ter wereld', van 268 gram, is nu helemaal gezond

In Tokio is vijf maanden geleden een baby met het gewicht van een grote ui geboren. Het jongetje woog na de geboorte maar 268 gram, en is daarmee de kleinste pasgeboren jongen ter wereld, die het ziekenhuis gezond heeft verlaten. Nu, vijf maanden later, is de jongen flink gegroeid en is hij gezond.

De baby was zo klein dat hij na de geboorte in een hand van een volwassene paste. Maar het kindje heeft de afgelopen maanden een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels weegt hij 3,238 kilo en eet hij goed, volgens het Keio University Hospital, waar hij voor het eerst het levenslicht zag.