Na 17 jaar aanhouding in coldcaseonderzoek

De politie heeft een 49-jarige man uit Nederhemert (Gelderland) aangehouden in een coldcaseonderzoek. Mogelijk heeft hij iets te maken met de vermissing van Amsterdammer Patrick van Dillenburg uit 2002.

Van Dillenburg was op de avond van 2 januari van dat jaar thuis toen hij een telefoontje kreeg. Hij zei tegen zijn vriendin en zoontje dat hij even weg moest, maar hij kwam nooit meer terug. Omdat het niet ongewoon was dat hij langere tijd weg was, werd zijn vermissing pas later die maand gemeld.

Mogelijk drugs

De politie denkt dat Van Dillenburg mogelijk betrokken is geraakt bij een ruzie over drugs. Er kwamen in de loop der jaren meerdere tips binnen, maar het lukte rechercheurs niet om een aanhouding te verrichten, tot gisteren.

Wat de rol van de 49-jarige man was bij de verdwijning van Van Dillenburg en hoe de politie hem op het spoor kwam, wil een woordvoerder niet zeggen. Dat heeft ermee te maken dat er mogelijk meer verdachten zijn en de politie wil voorkomen dat het onderzoek naar hen gevaar loopt.

Waar Van Dillenburg is, is nog steeds niet duidelijk. De recherche denkt dat hij dood is. Voor een doorslaggevende tip heeft het Openbaar Ministerie een beloning uitgeloofd van 20.000 euro.