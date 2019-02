Aangeschoten toeriste aangereden op snelweg bij Amsterdam

Op een afrit van de A2 bij Amsterdam is gisteravond een toeriste aangereden. Ze was onder invloed.

Rond 23.15 uur liep ze op de verbindingsweg naar de A10. De 21-jarige vrouw raakte door de aanrijding gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Onduidelijk is hoe ernstig gewond ze is, maar ze was wel aanspreekbaar.

De afrit bij knooppunt Amstel is tijdelijk afgesloten geweest voor onderzoek. Hoe de vrouw daar is terechtgekomen, is nog niet bekend, schrijft NH Nieuws.

"Of ze uit een auto is gestapt of gezet, is onduidelijk", zegt een woordvoerder van de politie. "Het is een rare plek, want in de buurt is alleen een industrieterrein."