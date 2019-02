Tientallen mensen levend begraven in ingestorte illegale goudmijn Sulawesi

Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn mogelijk tientallen mensen levend begraven bij het instorten van een illegale goudmijn. Inmiddels is er een dode geborgen en zijn dertien mijnwerkers gered.

Volgens de autoriteiten braken steunbalken in de mijn die instabiel was geworden door de vele mijngangen. Een woordvoerder zegt dat er op dat moment mogelijk zestig mensen in de mijn aan het werk waren.

Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. Ze worden daarbij geholpen door militairen en medewerkers van Rode Kruis.

Zonder vergunning zoeken naar goud is verboden, maar komt in afgelegen gebieden in Indonesiƫ nog veel voor. Door de slechte bouwconstructies en het ontbreken van toezicht gebeuren er geregeld ongelukken.