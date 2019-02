Auteur Jeraldine Saunders (96), inspiratiebron voor The Love Boat, overleden

De Amerikaanse schrijfster Jeraldine Saunders, de inspiratiebron voor de televisieserie The Love Boat, is overleden. De auteur werd eind vorig jaar geopereerd aan nierstenen en overleed gisteren in haar woning in Glendale, in de staat Californië, aan de complicaties van die ingreep. Ze was 96 jaar.

Saunders schreef in 1974 het non-fictieboek The Love Boats, over haar ervaring als de eerste vrouwelijke reisleider bij de Amerikaanse cruisemaatschappij Princess Cruises. Dat boek diende later als inspiratie voor de dramaserie The Love Boat, over de liefdesaffaires en komische ontmoetingen van passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Pacific Princess.

The Love Boat was tussen 1977 en 1986 te zien op de Amerikaanse televisiezender ABC. In Nederland werd de serie uitgezonden door de VARA. Er zijn zo'n 250 afleveringen gemaakt over het leven op het schip van kapitein Merrill Stubing.