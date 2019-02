Vader vermoorde Britse peuter wil anonimiteit dader laten opheffen

Ralph Bulger, de vader van de in 1993 vermoorde Britse peuter James, wil dat de schuilnaam van een van de moordenaars van zijn zoon bekend wordt gemaakt, meldt de BBC.

De 2-jarige James Bulger werd destijds door de 10 jaar oude Jon Venables en Robert Thompson ontvoerd in een winkelcentrum in de buurt van Liverpool en vervolgens gemarteld en vermoord. De jongens werden tot levenslang veroordeeld, maar kwamen op hun achttiende voorwaardelijk vrij en kregen schuilnamen om ze tegen de volkswoede te beschermen.

Venables moest in 2010 opnieuw de cel in: hij werd veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Drie jaar later kwam hij vrij, maar vorig jaar werd hij opnieuw veroordeeld. Hij kreeg een gevangenisstraf van drie jaar en vier maanden, onder meer voor het maken van ongepaste foto's van kinderen.

Ralph Bulger is nu naar de rechter gestapt en eist dat de levenslange anonimiteit van Venables wordt opgeheven. Zijn advocaat zegt tegen de BBC dat Venables "ontegenzeggelijk een gevaar is voor de openbare veiligheid".