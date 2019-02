School schorst techniekinstructeur om hoog opgelopen discussie over islam

Een vmbo-school in Hoofddorp heeft vorige maand een techniekinstructeur geschorst vanwege een "heftig opgelopen discussie". De man heeft tegen leerlingen gezegd dat de profeet Mohammed "getrouwd was met een meisje van acht en dat in Nederland een volwassene die trouwt met een meisje van acht als pedofiel wordt gezien". Zo staat het althans in een brief die de school aan de instructeur heeft gestuurd.

Bestuursvoorzitter Jan Rath van de overkoepelende schoolorganisatie bevestigt dat er sprake was van een incident dat nogal wat onrust veroorzaakte in de school. "De situatie gaf onrust binnen en buiten de klas", zegt hij. "Dat is mij gemeld en daarom hebben we een time-out gecreëerd, om uit te zoeken wat er precies is gebeurd."

De kwestie heeft in de Tweede Kamer tot vragen van VVD, PVV en ChristenUnie geleid. Onderwijsbond AOb spreekt van "een unieke zaak".

Mondvaardig

Volgens de techniekinstructeur klopt het niet dat de discussie over de profeet Mohammed ging. "Een meisje in de klas vertelde aan een medeleerling dat haar moeder mij haram (onrein in het Arabisch, red.) vond", zegt hij tegen de NOS. "Ik wist zeker dat het over mij ging. Ik zei dat ik het niet accepteerde en bereid was in gesprek te gaan met de moeder."

Daarna liep het volgens de instructeur, naar eigen zeggen een overtuigd christen, uit de hand. "Andere leerlingen kwamen na de les verhaal halen. Ze stonden met een groepje om me heen, vrij 'mondvaardig'. De conciërge heeft de leerlingen weggehaald." Daarna volgde een gesprek bij de directeur. In dat gesprek vielen onder meer de woorden islam, profeet en pedofilie, zegt de instructeur.

Oplossing

Bestuursvoorzitter Rath wil niet bevestigen dat de gesprekken gingen over de profeet Mohammed, ook al staat dat in een brief van de school. Hij zegt in gesprek te zijn met de techniekinstructeur en de schoolleiding.

"Ik heb januari benut om te zien hoe ernstig het incident was en om te bekijken wat een oplossing was. Na die gesprekken concludeerde ik dat het goed zou zijn om met elkaar in een vertrouwde omgeving te praten. In dat traject zitten we nu."

De techniekinstructeur, die geen docent is maar werkt onder de verantwoordelijkheid van een reguliere leerkracht, is nu niet aan het werk. "Het leek mij niet vanzelfsprekend om zomaar opnieuw te beginnen", zegt Rath. "Ook gezien de onrust binnen school. We willen dit eerst met elkaar uitspreken om een basis te leggen. De instructeur wilde zelf graag werken, maar wilde ook een oplossing. En die oplossing komt er ook, wat mij betreft."

De instructeur in kwestie zegt snel weer aan de slag te willen. "Ik vind techniek geven een prachtig vak, ik wil weer terug naar school." Hij heeft zijn schorsing aangevochten bij de geschillencommissie van het onderwijs.

Verbolgen

Onderwijsbond AOb zegt zich zorgen te maken om onderwijzend personeel dat op non-actief wordt gesteld. Volgens de bond is het voor medewerkers heel lastig om terug te keren op een school nadat ze op non-actief zijn gesteld.

In de Tweede Kamer zijn VVD, PVV en ChristenUnie verbolgen over de kwestie. Al die partijen hebben schriftelijke vragen gesteld. Ze vinden dat de school vooral de leerlingen duidelijk had moeten maken dat de docent dit gewoon mag zeggen. Volgens de PVV worden docenten vogelvrij verklaard als ze geschorst worden na dit soort klachten van leerlingen.

VVD-Kamerlid Yesilgöz noemt de schorsing van de docent belachelijk.