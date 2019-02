Vier verdachten van phishing opgepakt in hotel in Soest

Vier mensen die door middel van phishing zeker 250.000 euro hebben buitgemaakt, zijn zondag door de politie opgepakt. Twee van hen werden op heterdaad betrapt in een hotelkamer in Soest.

De vier probeerden via phishingmails inloggegevens voor online bankieren te achterhalen. Ook belden ze met mensen om hen te waarschuwen voor criminelen die zich zouden voordoen als bankmedewerkers. Ze waarschuwden hun slachtoffers voor verdachte transacties op hun rekening.

De slachtoffers konden dat voorkomen door hun geld tijdelijk over te maken naar een andere, zogenaamd veilige rekening. Maar die rekening was van een geldezel; iemand die zijn bankrekening laat misbruiken voor criminele activiteiten.

In samenwerking met de Electronic Crimes Task Force werden twee van de verdachten, twee mannen van 21 jaar uit Hilversum, op heterdaad betrapt en aangehouden in een hotelkamer in Soest. Rechercheurs hadden de kamers ernaast geboekt en konden zo op het juiste moment de kamer van de twee mannen binnenvallen.

Twee andere verdachten, een vrouw van 24 uit Hilversum en een 29-jarige man uit Veendam, werden korte tijd later op andere plekken aangehouden.