De muziekwereld rouwt om Talk Talk-zanger Mark Hollis. Gisteravond meldde een familielid op sociale media dat hij op 64-jarige leeftijd is overleden. De dood van de Brit, zanger op hits als Such a Shame en It's My Life, is nog altijd niet officieel bevestigd, maar collega's uit de muziekwereld reageren verslagen.

Talk Talk-bassist Paul Webb noemt Hollis een genie. "Mark wist hoe je met geluid en ruimte diepte kon geven aan gevoel", schrijft Webb op Facebook. "Hij was een van de groten, zo niet de grootste."

Ook zanger/gitarist Guy Garvey van Elbow prijst Hollis. "Het schrijven van de meest tijdloze, ingewikkelde en originele muziek ooit is voor mij net zo indrukwekkend als een maanlanding." De Engelse newwave- en alternatieve rockgroep The The zegt dat Hollis verantwoordelijk is voor enkele van de beste albums uit de jaren 80 en 90.

Van synth-pop naar postrock

Talk Talk had in de eerste helft van de jaren 80 veel succes met synth-pophits als Such a Shame, Dum Dum Girl, Life's What You Make It en It's My Life.

Later sloeg Talk Talk een experimentelere weg in en groeide de band uit tot pioniers in het postrockgenre. Sinds 1998 was Hollis nauwelijks meer actief in de muziekwereld.