Gestolen kistje met sieraden van bejaard echtpaar teruggevonden

Het hoogbejaarde echtpaar uit Noord-Holland dat vorige week werd beroofd van sieraden en spaargeld, heeft een deel van de gestolen spullen teruggekregen. Een kistje met daarin onder meer zilveren erfstukken werd door een man gevonden in een sloot en teruggebracht naar het stel.

De 92-jarige Albert en zijn vrouw Hylke (90) runnen al meer dan vijftig jaar een winkeltje aan huis. Vorige week werd het echtpaar beroofd door vier mensen die zich voordeden als klanten. Een van hen sloop vanuit de winkel het woonhuis in, terwijl de andere drie de man en vrouw afleidden. De dieven namen onder meer 15.000 euro spaargeld en een kistje met sieraden mee.

Het kistje is nu dus teruggevonden, meldt NH Nieuws. Het goud was eruit, maar er zat nog wel een aantal zilveren erfstukken en een oud rijbewijs in. De man die het kistje vond, herkende de naam op het rijbewijs en bracht de spullen terug. De zoon van het echtpaar maakte er een filmpje van en plaatste het op Facebook.

Na de diefstal werd een crowdfundingactie voor het echtpaar opgezet. De teller staat inmiddels op ruim 26.000 euro. Volgens de zoon van het echtpaar doen de opbeurende woorden en de giften zijn ouders "erg goed".