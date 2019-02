Allerlaatste kans voor Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel Air

Het doek is bijna gevallen voor luchtvaartmaatschappij Insel Air. Het noodlijdende Curaçaose bedrijf heeft al sinds december 2016 uitstel van betaling. Verschillende overnamepogingen zijn sindsdien mislukt, maar schuldeisers bleven overtuigd dat een doorstart mogelijk was. Gisteren haakte de laatste strategische partner af nadat de luchtvaartvergunning van Insel Air was verlopen.

Eerder wist de bewindvoerder telkens op het laatste moment een nieuwe partner te vinden om de schulden over te nemen om zo een faillissement af te wenden. Die mogelijkheid is er volgens betrokkenen nu weer, maar de kans daarop is erg klein. Om half negen, lokale tijd, doet de rechter uitspraak over het opnieuw aanhouden van het schuldenakkoord of een faillissement.

Achterstallig onderhoud

Insel Air verloor in de afgelopen jaren het grootste deel van haar MD-80 en Fokker 50/70-vloot door ouderdom en achterstallig onderhoud. Vijftien vliegtuigen verdwenen in de shredder. De laatste Fokker 50 die na een interne reorganisatie nog vloog, moest twee weken geleden ook de remise in vanwege technische problemen.

De maatschappij begon in 2006 met haar eerste vlucht en vloog in haar bloeitijd op 21 bestemmingen in Noord- en Zuid-Amerika en de Caribische eilanden. Insel Air zette vooral in op de 'gouden' route tussen Miami, Haïti en Caracas in Venezuela.

Venezuela

Mede door de crisis daar moet Insel Air nu het veld ruimen. De maatschappij verkocht haar tickets in Venezuela voor Bolivars, de lokale munt en rekende erop dat de valuta-autoriteit in Caracas deze om zou wisselen tegen een vaste koers in dollars. Dat is door de crisis in het buurland van Curaçao nooit gebeurd, waardoor er nog 100 miljoen aan dollars in Caracas ligt.

Vanwege de problemen bij Insel Air en het beperkt aantal bestemmingen waarop de maatschappij nog vloog, zijn andere partijen in het gat gesprongen. Het gaat onder meer om Corendon, dat met een Boeing 737 op Sint Maarten vliegt. Insel Air huurde ook stoelen op die vlucht.