Honderden hapjes uit zeebodem brengen onderwaternatuur Waddenzee in kaart

In de Waddenzee worden de komende tijd honderden monsters van de zeebodem genomen om te bekijken hoe het is gesteld met de onderwaternatuur.

Vanaf een schip worden verspreid over de hele zee steeds kleine hapjes uit de bodem genomen. Deze monsters zijn twintig bij dertig centimeter groot, schrijft RTV Noord. Tegelijk wordt met een 3D-scanner de zeebodem in kaart gebracht.

Aan wal worden al deze gegevens geanalyseerd om een beeld te krijgen van het onderwaterlandschap, de bodemsamenstelling en de organismen die in en op de zeebodem leven. Ook willen de onderzoekers overzichtelijk maken wat de wie-eet-wie-relaties zijn tussen planten en dieren.

Herstel

Naast het in kaart brengen van de bodem, gaan de onderzoekers ook experimenteren met natuurherstel onder water. Ze gaan daarbij allerlei verschillende methoden uitproberen om te bekijken wat het beste werkt.

Er wordt bijvoorbeeld een deel van het gebied gesloten voor bodemvisserij, om te zien wat voor effecten dat heeft. En in een andere proef wordt bekeken wat er gebeurt als schelpdierenbanken en zeegrasvelden worden hersteld.

Waddenmozaïek

Het onderzoek, met de naam 'Waddenmozaïek' wordt gedaan door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Natuurmonumenten en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Volgens de onderzoekers is er nog weinig bekend over de bodem van de Waddenzee en is het voor het eerst dat dit op deze manier in kaart wordt gebracht. De komende zeven weken worden monsters van de zeebodem genomen.

Het project loopt tot 2022. Het is onderdeel van een groter programma dat kijkt naar maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld vismigratie, herstel van onderwaternatuur en de broedhabitat voor vogels.