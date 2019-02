'Je kunt echt aanleg hebben voor slapeloosheid'

Wetenschappers zijn een stapje dichter bij het vinden van de oorzaak van slapeloosheid. Een internationaal onderzoeksteam heeft voor het eerst 956 genen in ons brein, die een risico geven op chronische slapeloosheid, geïdentificeerd. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics.

"Het lijkt erop dat mensen met die risicogenen bepaalde spanningen niet goed opgeruimd krijgen tijdens hun slaap", zegt Eus van Someren in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Hij is neurofysioloog aan Nederlands Herseninstituut en het Amsterdam UMC en betrokken bij het onderzoek.

Normaal gesproken helpt slaap om indrukken en belevenissen van overdag te verwerken of een plek te geven. Maar bij mensen met slapeloosheid werkt dat mechanisme niet of amper. "Een nachtje slapen doet dan niet zo veel goeds. Soms kunnen slapelozen zelfs nog meer gespannen wakker worden dan dat ze naar bed gingen."