De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken stapt op. Op Instagram verontschuldigt Javad Zarif zich ervoor dat hij niet verder gaat met zijn werk.

Een reden voor zijn vertrek is niet gegeven. Maar de diplomaat was namens Iran de drijvende kracht achter de nucleaire deal uit 2015, die op klappen staat sinds Amerika zich er vorig jaar uit terugtrok en weer sancties invoerde tegen Iran. Vanaf toen keerden Iraanse anti-westerse hardliners zich tegen Zarif. Het is nog onduidelijk of president Rouhani zijn ontslag accepteert.

Het feit dat Zarif opstapt, wijst waarschijnlijk op grote ruzie met binnenlandse tegenstanders zoals de Revolutionaire Garde, de hardliners en bepaalde geestelijken, zegt correspondent Thomas Erdbrink. "Zij proberen Zarifs invloed te beknotten, anders zou hij zich niet op zo'n manier uitspreken. Normaal gebeurt dit soort dingen achter de schermen. Dit laat zien dat er rommel in de tent is."

Er is volgens Erdbrink geen goede vervanger voor Zarif, die dertig jaar in New York heeft gewoond en van alles over westerlingen weet. "Hij speelde een cruciale rol in het bestrijden van de sancties door te overleggen met Europa en China. Iran heeft niemand meer van dat kaliber."