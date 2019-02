Neerstorten toestel Turkish Airlines herdacht: 'Wij zaten op rij 25, rij 26 was weg'

Terwijl de eerste overlevenden het toestel uit kropen, was ook boer Maurits Rip bij het vliegtuig aangekomen. Hij bood de hulpdiensten aan te helpen. "Vanwege de vochtige kleigrond kon je moeilijk bij het vliegtuig komen. De hulpdiensten vroegen of ik iemand kende met een tractor. Ik zei: die heb ik wel!"

Die dag reed hij af en aan om mensen van de akker af te helpen. "Die zwaargewonden, dat blijf je wel voor je zien. Ook al heb ik ze zelf niet beet hoeven pakken. Maar ik heb ze natuurlijk wel naar buiten zien komen en op de brancard en alles. Dat blijft je wel bij", zegt Rip.

Spannend

Tien jaar later denkt hij nog vaak terug aan de ramp. In zijn woonkamer hangen foto's ervan. "Ik ben achteraf blij dat ik op die dag wat heb kunnen betekenen voor de passagiers die er toen in zaten", zegt Rip.

Ook Fred Gimpel staat het allemaal nog helder voor de geest, maar hij heeft nooit wakker gelegen van wat er is gebeurd. "Zelfs de nacht nadat het was gebeurd niet." Ook heeft het ongeluk hem er nooit van weerhouden om opnieuw in een vliegtuig te stappen. Alleen de eerste vlucht na de crash was spannend. "Bij de landing heb ik de stoelleuning vastgehouden. Toen had ik het wel even moeilijk."