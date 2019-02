Gestresste studenten in Utrecht krijgen hulp van universiteit

De Bakker ziet dat de druk op studenten toeneemt. "Niet alleen vanuit de maatschappij. Ze vergelijken zichzelf met andere studenten via sociale media, waar iedereen succesvol lijkt. In werkelijkheid merken we dat studenten juist minder lekker in hun vel zitten en sneller een beroep doen op begeleiding."

De maatregelen komen uit de koker van een werkgroep die zich afgelopen jaar over de geestelijke gezondheid van studenten boog. Andere aanbevelingen van de werkgroep waren een website over het aanpakken van mentale problemen en een bewustwordingscampagne via sociale media.